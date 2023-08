Novo affair de Key Alves pede respeito após ser alvo de ataques: ‘Um pouco mais de empatia’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/08/2023 - 11:30 Compartilhe

Apontado como novo affair da ex-BBB Key Alves, o executivo Luiz Gustavo Mustafe Peres usou suas redes sociais na madrugada desta quinta-feira (24) para pedir respeito aos internautas. O Mister Brasil foi flagrado na companhia da atleta recentemente e, depois disso, a dupla passou a receber mensagens de alguns fãs do casal ‘GusKey’, que não superaram o término da influenciadora com o também ex-BBB Gustavo Benedeti.

“Para a minha surpresa, muito comentário pesado na internet. Passando para me posicionar. Tem crítico demais já, não tenho nada contra ninguém. Do outro lado tem pessoas, tem família. Acredito que muita gente que fala da Key não conhece a Key. Muita gente que tá falando de mim também não me conhece”, começou Luiz, em vídeo publicado no Instagram.

Na continuação do desabafo, Luiz pediu que os fãs do ex-casal tenham respeito e que não controlem a vida da influenciadora.

“Um pouco mais de respeito, consideração e empatia. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas também não tem o direito de esculachar. Gostar, ser fã, é uma coisa, controlar a vida é outra coisa”, acrescentou.

Além de Luiz, Key também se posicionou após os ataques sofridos. No X (antigo Twitter), a ex-BBB desabafou sobre o tratamento recebido pelos fãs e afirmou que sua vida seguiu após o término com Gustavo.

“Só uma coisinha, galera, sobre ontem: Sofri, sim, pelo meu término meses atrás, e quando sou vista seguindo a minha vida eu sou a que enganou vocês? Onde vocês estão com a cabeça? A vida segue! E eu não duro muito tempo solteira, não foi bem por mim que vocês foram enganados”, escreveu Key, na rede social.

