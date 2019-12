Novo aeroporto regional da Serra Gaúcha tem previsão de 3,5 anos para entrega

O secretário nacional de aviação civil do Ministério da Infraestrutura, Ronei Glanzmann, afirma ter assinado nesta quarta-feira, 4, em Brasília, o termo de compromisso para dar início às obras do novo Aeroporto Regional da Serra Gaúcha, em Caxias do Sul. A estimativa é de 3,5 anos para entrega do aeroporto.

O governo federal vai garantir R$ 200 milhões para o novo aeroporto regional da Serra. O aeroporto ficará em Vila Oliva, próximo à BR-116, que leva à Serra Gaúcha, onde estão pontos turísticos como Gramado, Canela.

O primeiro empenho da primeira parte desses recursos, de R$ 3 milhões, foi realizado este mês, e o próximo passo é o município dar início ao processo de licitação para as obras, com previsão de edital em janeiro. O segundo passo é desapropriação de áreas e o terceiro, o licenciamento ambiental pelo governo estadual.

“Vamos construir todo do zero, é um projeto greenfield, uma obra desafiadora. A prefeitura está bastante empenhada nesse processo”, afirmou Glanzmann em entrevista à Rádio Gaúcha nesta quinta-feira, 5. A infraestrutura é para terminal de passageiros, inicialmente, mas também serviria para o mercado de cargas, segundo o secretário.