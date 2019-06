Novo advogado de Najila diz que ela “perdeu a confiança nos outros”

O advogado Cosme Araújo afirmou que assumiu a defesa da modelo Najila Trindade, de 26 anos, nesta quinta-feira (13), segundo o jornal O Globo. Ele já é o quatro defensor dela desde a acusação de estupro feita contra Neymar, no dia 1º de junho. Em entrevista ao jornal, ele disse que a cliente não tem motivos para mentir e que vai depor ainda hoje em São Paulo.

“Ela perdeu a confiança nos outros advogados. Houve muito vazamento. Parece que eles querem passar para o mundo que ela é uma bandida ou é louca, mas não vão conseguir. Querer é uma coisa, conseguir é outra. Pensa bem: se estivesse mentindo, ela não teria por que insistir tanto na acusação”, segundo o advogado.

Sobre o vídeo de sete minutos que comprovariam as agressões de Neymar e que a modelo ainda não entregou para a polícia, Cosme argumentou que não comentaria o caso por questões de “sigilo profissional”.

Cosme ainda disse que não se encontrou pessoalmente com a modelo, mas tem conversado com Najila de três a quatro vezes por dia para se inteirar do caso. O advogado, que é da Bahia, não conseguirá viajar a São Paulo na quinta-feira (13) para acompanhar o depoimento do atacante à polícia.