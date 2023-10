Novo acidente de ônibus em Veneza deixa ao menos 15 feridos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/10/2023 - 18:01 Compartilhe

VENEZA, 14 OUT (ANSA) – Um novo acidente de ônibus em Mestre, perto de Veneza, no norte da Itália, deixou ao menos 15 feridos, incluindo o motorista, neste sábado (14), informaram as autoridades locais.

O veículo elétrico da companhia “La Linea”, mesma operadora do ônibus que caiu de um viaduto e provocou a morte de 21 pessoas no último dia 3 de outubro, teria batido no pilar de uma casa na Via Carducci, depois que seu motorista perdeu o controle e cruzou a pista.

Informações preliminares revelaram, no entanto, que o ônibus se desviou repentinamente da sua faixa e colidiu com um poste. Até o momento, não há confirmação do que aconteceu de fato.

A empresa gestora de rotas de transporte urbano de Veneza anunciou que suspenderá preventivamente os serviços de todos os ônibus da “La Linea” a partir da próxima segunda-feira (16) e substituirá a frota por ônibus próprios.

O novo acidente acontece poucos dias depois que um ônibus turístico, que viajava do centro de Veneza para um parque de campismo, caiu de um viaduto em cima de uma linha férrea entre os distritos de Mestre e Marghera e pegou fogo. A tragédia deixou 21 mortos, incluindo o condutor do veículo, e 15 feridos.

Até o momento, as razões do acidente não são claras, mas resultados preliminares da autópsia do motorista descartou a hipótese de que ele tenha passado mal e perdido o controle do veículo. (ANSA).

