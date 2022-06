Novidades no departamento médico do São Paulo? Rogério Ceni fala sobre contratação de novo profissional Após a vitória do Tricolor paulista contra o América-MG, o treinador comentou sobre profissional especializado em ultrassom

Após vitória do São Paulo por 1 a 0 contra o América-MG no último domingo (12), Rogério Ceni comentou sobre departamento médico do Tricolor paulista e sobre a contratação de um novo profissional.





> ATUAÇÕES: Mesmo com pressão, Jandrei salva e Patrick garante vitória do São Paulo



> Veja tabela do Campeonato Brasileiro e simule os próximos jogos

Mesmo com seis nomes desfalcados por conta de lesão, o treinador afirmou que o único problema do elenco causado por danos musculares foi no caso de Andrés Colorado – que voltou a jogar contra o América-MG nos minutos finais do segundo tempo.

– Tivemos uma lesão muscular: Colorado. O resto das lesões foram por pancada, torção de tornozelo, torção de joelho. O Luan teve uma lesão no ano passado que eu acho que é muito séria – disse.

Durante a coletiva de imprensa pós jogo, Ceni revelou que o São Paulo contratou um novo profissional para o departamento médico do clube. Muito elogiado pelo técnico, seria um especialista em ultrassom.

– Diego Costa não é lesão muscular. Contratamos um cara de ultrassom, o Alexandre, que é um cara que faz ultrassom para vários clubes. Melhor cara que já conheci na minha carreira de ultrassom. Ele verificou um edema, que quer dizer cansaço, não lesão. Pode ser que quinta-feira o Diego esteja em campo. Graças à contratação de um cara como esse, você tem a possibilidade de não colocar o Diego hoje ao invés de perdê-lo por três semanas devido a uma lesão muscular – comentou, citando Diego Costa.

Com a vitória, o Tricolor paulista chegou aos 18 pontos e agora está na 3ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, estando a quatro pontos do atual líder, Palmeiras.

O São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira (16), contra o Botafogo, às 16h. A partida válida pelo Brasileirão acontecerá no estádio Nilton Santos.

