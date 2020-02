Novidades no ar

A TV Cultura terá novos projetos e programas neste ano. Entre eles, a criação do Jornal da Ciência, que terá como objetivo colocar em foco o setor científico brasileiro. Águias da Cidade chega para acompanhar o cotidiano do Grupamento Aéreo da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

O esporte ganhará mais espaço com o Hora do Esporte. Na área cultural, o Talentos vai revelar destaques do teatro musical, com apresentação de Jarbas Homem de Mello. Terá ainda o Festival de Música Brasileira. Outro destaque será o Influências do Brasil, com o coreógrafo Ismael Ivo, além do Periféricos, sobre cultura hip-hop.

Outra novidade será o Contraponto, comandado por João Marcello Bôscoli. Uma das apostas da emissora é a série O Menino do Caixote Azul, dedicado ao público infantil.

Outra produção que promete agradar será o Docs Modernistas, sobre consagrados nomes desse movimento, como Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.