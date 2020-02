Novidade, quarteto ofensivo encaminha vaga do Bahia na Sul-Americana

Após a eliminação para o River, do Piauí, pela primeira fase da Copa do Brasil, e a derrota no clássico com o Vitória pela Copa do Nordeste, o Bahia se lançou ao ataque para a estreia na Copa Sul-Americana diante do Nacional, do Paraguai. A formação utilizada na quarta-feira (12) pelo técnico Roger Machado, com quatro atacantes (Rossi, Clayson, Gilberto e Élber), funcionou melhor que a encomenda: 3 a 0 e vantagem confortável para a partida de volta, no próximo dia 26, fora de casa.

Gilberto e Gregore — que fez o primeiro gol pelo Tricolor em 119 jogos — colocaram o Bahia em vantagem no primeiro tempo. Na etapa final, Élber completou o marcador. O Nacional esboçou reação, mas parou nas defesas de Anderson, titular na meta baiana na vaga de Douglas Friedrich, que falhou contra River e Vitória.

“Já havíamos treinado nessa formação (com quatro atacantes) e foi o momento certo de usar. Fomos felizes na formação. Espero que, não só essa, mas nas outras (formações) que o professor usar, a gente consiga colocar em campo o que ele pede. Foi isso que fizemos e fomos felizes com o resultado”, comemorou Élber, após o jogo, em entrevista aos jornalistas.

Com o resultado, o Bahia pode até perder por dois gols de diferença no Paraguai que, ainda assim, avança na Sul-Americana. Se balançar as redes como visitante, até uma derrota por três gols (4 a 1, 5 a 2…) garante os brasileiros na próxima fase.

Outros resultados desta quarta-feira (12) pela Sul-Americana

Lanús (ARG) 3×0 Universidad de Quito (EQU)

Huachipato (CHI) 1×0 Deportivo Pasto (COL)

Llaneros (VEN) 0x2 Liverpool (URU)

Confira os jogos desta quinta-feira (13), no horário de Brasília

19h15 – Zamora (VEN) x Plaza Colonia (URU)

La Carolina, em Barinas (VEN)

21h30 – Independiente (ARG) x Fortaleza

Libertadores da América, em Avellaneda (ARG)

21h30 – Cuzco (PER) x Audax Italiano (CHI)

Garcilaso de la Vega, em Cuzco (PER)

Obs.: Em dezembro de 2019, o Real Garcilaso alterou o nome para Cusco Fútbol Club.