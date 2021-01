Novidade para 2021, Chrystian revela metas pessoais e destaca responsabilidade de jogar no Bahia Após destacar-se no Joinville, jovem de 21 anos chega ao Tricolor por empréstimo

O meia Chrystian, 19 anos, é uma das apostas do Bahia para a temporada de 2021. O jogador chegou por empréstimo junto ao Joinville e fica no time até o final desta temporada e fará parte do elenco que disputará o Campeonato Baiano que começa no mês de fevereiro. Os primeiros dias de treinamento empolgaram o jogador que revelou suas metas pessoais e apontou a responsabilidade que sente após assinar com a equipe.

Destaque da base do Joinville, Chrystian foi um dos nomes da equipe na campanha da Copa São Paulo do último ano, o que o credenciou ao time profissional do clube de Santa Catarina. As atuações e os gols feitos por lá chamaram a atenção do Bahia. O jogador projeta manter essa curva de crescimento agora atuando na equipe tricolor.

– Jogar no Bahia é uma responsabilidade enorme. Estou me preparando para corresponder às expectativas e o meu planejamento pessoal, que é conquistar a titularidade, ter uma sequência e me firmar no time principal do Bahia. E isso só acontece com o trabalho, por isso a minha dedicação será redobrada por aqui. A estrutura de trabalho nos dá condições de pensarmos alto. Vim de um bom ano no Joinville e quero manter esse crescimento individual – disse o atleta.

> Confira a classificação e simule as próximas rodadas do Brasileirão!

E MAIS:

A dificuldade do Campeonato Baiano é reconhecida por Chrystian, mas o meia destaca que a estrutura de trabalho no clube será o diferencial. Para 2021, a fórmula de disputa da competição será a mesma do último ano. Os dez times jogarão entre si, em confrontos apenas de ida, com os quatro primeiros se classificando para as semifinais. As semis e as finais serão em dois jogos. O objetivo, naturalmente, é o título.

– Estou chegando muito motivado para esse desafio. O Campeonato Baiano é um dos principais e mais fortes do país. Temos mais um mês de preparação para chegarmos com força na disputa. Por mais que tenhamos uma equipe jovem, o Bahia entra sempre como favorito e temos que fazer valer a camisa. Estou empolgado e pelo que estou vendo neste início de trabalho conquistaremos coisas grandes na temporada.

A estreia de Chrystian tende a ser já no primeiro compromisso do Bahia na competição, programado para o dia 21 de fevereiro, contra o Juazeirense, em casa, na Arena Fonte Nova.

E MAIS:

Veja também