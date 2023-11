Novembro Azul: como combater câncer que acometeu Carlos Villagrán

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 22/11/2023 - 18:07 Para compartilhar:

Os fãs de Carlos Villagrán, 79, o eterno Quico do seriado mexicano Chaves, ficaram apreensivos após o ator revelar que foi diagnosticado com câncer de próstata e teve de passar por um procedimento cirúrgico. À revista People espanhola, Villagrán ainda disse que é hora de fazer um testamento, mas ele está com medo.

“Acabei de fazer uma cirurgia de próstata e nada mais. Ainda não fiz meu testamento. É uma irresponsabilidade da minha parte, eu sei. Mas tenho medo de fazer o meu testamento. Pela lei de Murphy, assim que você diz uma coisa, tudo muda. Então, continuo pensando um pouco mais sobre isso”, declarou.

O penúltimo mês do ano é marcado pela campanha Novembro Azul, em busca da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Essa doença é comum entre homens e atinge a glândula da próstata. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido a doença, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer (Inca).

O que é a próstata?

É uma glândula do sistema reprodutor masculino, que pesa cerca de 20 gramas, e se assemelha a uma castanha. Ela localiza-se abaixo da bexiga e sua principal função, juntamente com as vesículas seminais, é produzir o esperma.

Sintomas

• Dor óssea;

• Dores ao urinar;

• Vontade de urinar com frequência;

• Presença de sangue na urina e/ou no sêmen.

Prevenção

A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco, ou 50 anos sem estes fatores, devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque retal, que permite ao médico avaliar alterações da glândula, como endurecimento e presença de nódulos suspeitos, e sobre o exame de sangue PSA (antígeno prostático específico). Cerca de 20% dos pacientes com câncer de próstata são diagnosticados somente pela alteração no toque retal. Outros exames poderão ser solicitados se houver suspeita de câncer de próstata, como as biópsias, que retiram fragmentos da próstata para análise, guiadas pelo ultrassom transretal.

Tratamento

A indicação da melhor forma de tratamento vai depender de vários aspectos, como estado de saúde atual, estadiamento da doença e expectativa de vida. Em casos de tumores de baixa agressividade há a opção da vigilância ativa, na qual periodicamente se faz um monitoramento da evolução da doença intervindo se houver progressão da mesma.

*Reportagem com informações da Sociedade Brasileira de Urologia



