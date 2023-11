Novela turca desbanca ‘Pantanal’ e ‘Cara e Coragem’ no Emmy Internacional

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/11/2023 - 14:01 Para compartilhar:

As novelas brasileiras não levaram a melhor durante a cerimônia do Emmy Internacional nesta segunda-feira, 20, apesar de dominarem as indicações na categoria Telenovela. Yargi: Segredos de Família, folhetim da Turquia, desbancou Pantanal e Cara e Coragem, ambas da Rede Globo, na cerimônia que ocorreu em Nova York.

Apenas uma produção brasileira saiu como a grande vencedora dentre as categorias da noite. A Ponte – The Bridge Brasil, reality show da HBO Max, disputou o prêmio de Entretenimento não-roteirizado com programas da França, Japão e Reino Unido, mas acabou premiada.

Ao todo, sete produções brasileiras haviam sido indicadas ao Emmy Internacional. A cerimônia ainda premiou Martin Freeman pela atuação na série britânica The Responder e Karla Souza por Mergulho. Também houve um empate entre a terceira temporada de Derry Girls e o stand-up Vir Das: Landing na categoria Comédia.

Produzida pela emissora turca Kanal D, Yargi pode ser assistida no Brasil pela HBO Max. A novela acompanha uma advogada e um promotor que precisam trabalhar juntos para solucionar um assassinato e um mistério que envolve as suas famílias.

Veja a lista de vencedores do Emmy Internacional

Programa de Arte

Art Is Our Voice (Japão)

Buffy Sainte-Marie: Carry It On (Canadá)

Os Tigres do Norte: Histórias para Contar (México)

Music Under The Swastika‚ The Maestro And The Cellist Of Auschwitz (Alemanha)

Melhor Ator

Gustavo Bassani por Iosi, o Espião Arrependido (Argentina)

Martin Freeman por The Responder (Reino Unido)

Jonas Karlsson por Nattryttarna (Suíça)

Jim Sarbh por Rocket Boys (Índia)

Melhor Atriz

Connie Nielsen por Drømmeren – Karen Blixen Bliver Til (Dinamarca)





Billie Piper por I Hate Suzie Too (Reino Unido)

Shefali Shah por Delhi Crime – Temporada 2 (Índia)

Karla Souza por Mergulho (México)

Comédia

Derry Girls – Temporada 3 (Reino Unido)

Meu Querido Zelador (Argentina)

Le Flambeau – Temporada 2 (França)

Vir Das: Landing (Índia)

Documentário

Dossiê Chapecó – O Jogo por Trás da Tragédia (Brasil)

Mariupol: The People’s Story (Reino Unido)

Nazijäger – Reise In Die Finsternis (Alemanha)





Witness – Serigne vs. The EU (Catar)

Série de Drama

Uma Advogada Extraordinária (Coreia do Sul)

Iosi, o Espião Arrependido (Argentina)

A Hora do Diabo (Reino Unido)

A Imperatriz (Alemanha)

Entretenimento não-roteirizado

A Ponte – The Bridge Brasil (Brasil)

Hôtel du Temps: Dalida (França)

Love by A.I. (Japão)

The Great British Bake Off (Reino Unido)

Série de formato curto

Des Gens Bien Ordinaires (França)

Lynchings (Brasil) – Linchamentos

Man vs. Bee (Reino Unido)

The Mandela Project (África do Sul)

Documentário de Esportes

30 Dias Para Ganar (México)

O Trabalho Tudo Vence (Espanha)

Harley & Katya (Austrália)

Two Sides (África do Sul)

Telenovela

Cara e Coragem (Brasil)

Pantanal (Brasil)

Para Sempre (Portugal)

Yargi (Turquia)

Melhor Filme para a TV ou Minissérie

Renascendo Rico (Coreia do Sul)

Infinita (França)

Mergulho (México)

Life And Death In The Warehouse (Reino Unido)

Animação

Menino Maluquinho (Brasil)

Moominvalley (Finlândia)

Rilakkuma’s Theme Park Adventure (Japão)

The Smeds and The Smoos (Reino Unido)

Infantil: Factual

Built To Survive (Austrália)

Quintal TV (Brasil)

Takalani Sesame (África do Sul)

Triff… Anne Frank (Alemanha)

Infantil: Live-Action

As Aventuras de Gudetama (Japão)

Heartbreak High: Onde Tudo Acontece (Austrália)

Memory Forest (Israel)

Tierra Incógnita (Argentina)

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias