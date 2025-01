Novela ‘Garota do Momento’ é aclamada pela imprensa internacional

A novela “Garota do Momento”, exibida atualmente na Globo na faixa das 18h, tem feito o maior sucesso não só no Brasil, como também no exterior. A trama, que gira em torno de uma injustiça sofrida pela protagonista Beatriz (Duda Reis), foi aclamada pela imprensa internacional, que a chamou de “única”.

Segundo a revista “Variety”, uma das principais publicações dos Estados Unidos, a boa repercussão de “She’s the One” (“Ela é Única” – como a trama é chamada no mercado estrangeiro) deve-se à abordagem de temas como racismo e sexismo.

Ainda de acordo com o veículo, “Garota do Momento” deve entrar para o rol de novelas de época voltadas para a família que alcançaram grande sucesso na faixa das seis, como “O Cravo e a Rosa” (2000) e “Chocolate com Pimenta” (2003).

A matéria trouxe ainda uma entrevista com a autora do folhetim, Alessandra Poggi, que falou sobre ambientar suas tramas em períodos da história do Brasil.

“Quando precisei escolher um ano para ‘Garota do Momento’, escolhi 1958, que vive em nosso imaginário cultural como o ano em que tudo estava indo bem no Brasil”, declarou.

“Tínhamos acabado de ganhar a Copa do Mundo pela primeira vez. Foi o ano em que a Bossa Nova foi inventada, tivemos o Cinema Novo, a construção da nossa capital, Brasília… Então comecei a investigar o que não era tão bom em 1958, porque as coisas não poderiam ter sido tão idílicas para todos”, justificou.