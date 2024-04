AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/04/2024 - 20:14 Para compartilhar:

Nove pessoas foram assassinadas no fim de semana na fronteira da Colômbia com a Venezuela, incluindo um jornalista que denunciava atos de corrupção, informou uma fonte da polícia à AFP neste segunda-feira (15).

No domingo, o presidente Gustavo Petro ordenou uma “profunda investigação” para descobrir os autores do homicídio do comunicador Jaime Vásquez, também advogado e ativista de 54 anos conhecido por “denunciar a corrupção” na região.

