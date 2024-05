Nove mulheres acusam produtor francês de agressões e estupros, diz revista Elle

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/05/2024 - 16:38 Para compartilhar:

Dias antes do Festival de Cannes, nove mulheres, a maioria delas de forma anônima, acusaram Alain Sarde, um importante produtor de cinema francês, de tê-las estuprado ou agredido sexualmente quando eram menores de idade ou jovens atrizes, segundo artigo publicado na revista feminina Elle nesta segunda-feira (13).

Os crimes, que também incluem uma tentativa de proxenetismo, remontam, em sua maioria, às décadas de 1980 e 1990 e não foram objeto de denúncias, segundo a revista.

Uma atriz “de séries de televisão dos anos 1990-2000”, que relatou o ocorrido sob o pseudônimo de “Elsa”, contou como o produtor, agora com 72 anos, a teria supostamente estuprado quando ela tinha 15 anos, em 1985, sob o pretexto de uma reunião profissional para um papel em seu apartamento no oitavo distrito de Paris.

Outras mulheres, cujos nomes foram modificados, denunciaram estupros ou tentativas de estupro.

Atrizes que afirmaram ter visto suas carreiras paralisadas abruptamente e não ter recebido apoio de parte de seus agentes, em quem confiaram no momento, descrevem um modus operandi similar: convites por parte do produtor, tentativas de sedução, presentes com bombons e ato seguido à agressão.

A advogada do produtor, Jacqueline Laffont, não respondeu às perguntas da AFP até o momento.

A Elle, a advogada nega categoricamente essas acusações “falsas” e assegura que Sarde afirma que “nunca usou da menor violência, pelo contrário, em suas relações com as mulheres cujo consentimento sempre foi primordial para ele”, acrescentou.

ls/pel/jz/es/mb/dd/mvv