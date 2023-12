Nove mortos em ataque contra ônibus no Paquistão

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/12/2023 - 9:54 Para compartilhar:

Nove pessoas morreram e 25 ficaram feridas depois que um agressor disparou contra um ônibus, que perdeu o controle e colidiu com um caminhão, no norte do Paquistão, disseram fontes oficiais neste domingo. Os dois veículos pegaram fogo.

O ônibus foi atacado pelo dois lados no sábado por volta das 18h30 locais (10h30 em Brasília) por ao menos cinco agressores.

Oito pessoas morreram no local, uma não resistiu a caminho do hospital e outras 25 ficaram feridas.

Dois militares, que estavam fora de serviço, estão entre os mortos.

O ataque ocorreu perto da cidade de Chilas, em Gilgit-Baltistan, na estrada que une a capital Islamabad ao norte do país e à China.

O ato não foi reivindicado, mas a região é cenário de confrontos frequentes entre muçulmanos xiitas e sunitas.

bur-pt/cn/bc/pc/jc

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias