Nove morrem em dois atentados contra candidatos a Prefeituras no México

19/05/2024 - 15:09

Nove pessoas morreram em dois ataques contra candidatos a Prefeituras no estado mexicano de Chiapas (sul), informou neste domingo o Ministério Público da região assolada pelo crime organizado.

Os dois candidatos sobreviveram, um deles ficou ferido, aos ataques na noite de sábado e na madrugada de domingo nos municípios de Villa Corzo e Mapastepec, informou o MP em comunicados.

A instituição anunciou inicialmente três mortes em Villa Corzo, mas confirmou no domingo que um dos feridos morreu no hospital. As outras mortes ocorreram em Mapastepec.

Esses eventos fazem parte de uma escalada de violência em Chiapas contra candidatos a cargos regionais nas eleições de 2 de junho, quando também será eleito o novo presidente do México.

Na noite da última quinta-feira, seis pessoas foram mortas no município de La Concordia, vizinho a Villa Corzo, entre elas o candidato a prefeito local, Lucero López, e um menor de idade em uma emboscada após um comício de campanha.

Desde 23 de setembro, quando o processo de eleições gerais começou, pelo menos 29 candidatos a cargos locais foram mortos, de acordo com uma contagem feita pela organização da sociedade civil Data Cívica.

De acordo com o Ministério Público, o ataque em Villa Corzo teve como alvo uma comitiva que incluía o candidato à reeleição naquele município, Robertony Orozco, do partido Morena, ao qual pertence o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Orozco foi baleado nas pernas, de acordo com o relatório oficial.

Enquanto isso, o ataque em Mapastepec envolveu uma caravana do candidato a prefeito do Morena, Nicolás Noriega, que saiu ileso. Outras duas pessoas ficaram feridas.

As campanhas eleitorais em Chiapas costumam ser violentas, mas a situação se deteriorou ainda mais devido à guerra entre os cartéis Jalisco Nueva Generación (CJNG) e Sinaloa em uma sub-região conhecida como La Frailesca, à qual pertencem Villa Corzo e La Concordia.

Ambas as organizações lutam pelas rotas do tráfico de drogas – especialmente para os Estados Unidos – e por outras atividades criminosas, como a extorsão. Mapastepec é um ponto importante porque tem um litoral no Oceano Pacífico.

