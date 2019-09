Nove dias antes, CBF inverte horário de partidas decisivas para Flamengo e Vasco

Rio – A CBF anunciou, na tarde desta quinta-feira, que irá inverter o horário das partidas de Flamengo e Vasco na última rodada do primeiro turno, previstas para o próximo dia 14. A “final” do Rubro-Negro contra o Santos, marcada inicialmente para às 11h, no Maracanã, passa para as 17h, enquanto o duelo do Cruzmaltino contra a Chapecoense, na Arena Condá, faz o caminho inverso.

O Flamengo precisará vencer o Peixe para terminar o primeiro turno na liderança, enquanto o Vasco buscará se afastar ainda mais da zona de rebaixamento.