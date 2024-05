Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/05/2024 - 10:22 Para compartilhar:

A empresa de biotecnologia norte-americana Novavax fechou um acordo de licenciamento com o grupo farmacêutico francês Sanofi, no valor de US$ 1,4 bilhão, para comercializarem sua vacina contra covid-19.

Também pelo acordo, a Sanofi terá acesso exclusivo à vacina contra covid da Novavax para desenvolver novos imunizantes contra covid e gripe, segundo comunicado conjunto divulgado pelas empresas nesta sexta-feira.