Novas tragédias no Mediterrâneo são questão de tempo, alerta UE

BRUXELAS, 6 JUL (ANSA) – A União Europeia alertou nesta quinta-feira (6) que é “questão de tempo” para que o Mar Mediterrâneo seja palco de novas tragédias migratórias, como aquela que matou pelo menos 82 pessoas e deixou centenas de desaparecidos na costa da Grécia, em 14 junho.

“Essa tragédia é única em tamanho, mas não é a primeira vez que isso acontece”, disse a comissária de Interior da UE, Ylva Johansson, em uma audiência no Parlamento Europeu sobre o naufrágio do mês passado.

Na ocasião, um pesqueiro superlotado afundou perto da costa do Peloponeso com cerca de 750 pessoas a bordo, das quais apenas 104 foram resgatadas com vida. Até o momento, somente 82 corpos foram recuperados.

“Já vimos diversas vezes grandes navios inseguros para navegar deixaram a parte oriental da Líbia, e é apenas uma questão de tempo para que aconteça de novo”, acrescentou Johansson.

De acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), mais de 1,8 mil indivíduos já morreram ou desapareceram tentando concluir a travessia do Mediterrâneo em 2023. (ANSA).

