Novas tarifas de Trump sobre produtos chineses chegarão a 104% na quarta-feira

As novas tarifas sobre as importações chinesas para os Estados Unidos subirão para 104% na quarta-feira, anunciou a Casa Branca nesta terça-feira (8), cumprindo uma ameaça do presidente Donald Trump.

O republicano anunciou na semana passada que suas novas tarifas aduaneiras alcançarão 54% sobre os produtos chineses a partir de quarta-feira, e ameaçou aumentá-las em mais 50% caso a China retaliasse. Pequim decidiu impor um imposto de 34% sobre os produtos americanos a partir de quinta-feira.

