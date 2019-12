Novas promessas do Grêmio comemoram seus gols na vitória sobre o Cruzeiro

A vitória do Grêmio sobre o Cruzeiro por 2 a 0, nesta quinta-feira, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, mostrou como a base tricolor é forte. Os dois gols foram marcados por jogadores criados no próprio clube: Ferreira, de 21 anos, e Pepê, de 22.

Responsável por abrir o placar com um chute seco no canto de Fábio, o garoto Ferreira comemorou o primeiro gol marcado neste Campeonato Brasileiro e lembrou que o Grêmio não tem nada a ver com o momento que passa o Cruzeiro, que luta contra o rebaixamento.

“A gente subiu agora e tem que mostrar serviço. Tive a oportunidade e fiz. Infelizmente o Cruzeiro está brigando contra o rebaixamento, mas o Grêmio não tem nada com isso”, disse o atacante, que fez o seu terceiro jogo no Brasileirão.

Um dos destaques do time da casa nesta temporada, Pepê também falou sobre a situação do adversário e comemorou a vitória tricolor na despedida da torcida nesta temporada. Na última rodada, o time encara o Goiás, em Goiânia.

“A gente sabe que é uma situação complicada, mas procuramos fazer o nosso jogo. Fizemos nosso papel e conseguimos nos despedir com vitória da Arena. Agora é descansar porque ano que vem quero estar ainda melhor”, afirmou Pepê, autor de 13 gols na temporada.

A vitória nesta quinta-feira recolocou o Grêmio na quarta colocação, agora com 65 pontos, deixando para trás o Athletico-PR, que tem 63.