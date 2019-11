Novas interdições a partir desta quinta-feira na Avenida Brasil

A Avenida Brasil, no trecho que vai da Passarela 28, na Fazenda Botafogo, até as proximidades do Rio Acari, no sentido Zona Oeste, ficará interditada novamente para obras do corredor do BRT Transbrasil. A interdição será para a execução de nivelamento do piso e vai ocorrer a partir das 4h de hoje e terminará às 15h do próximo sábado, dia 23 — em caso de chuva, será marcada nova data. No período, os veículos serão desviados para as pistas lateral e central.

Para viabilizar o lançamento de vigas para construção da nova pista lateral será necessário interditar totalmente a Avenida Brasil, no sentido Centro, também no trecho entre a Passarela 28 e as proximidades do Rio Acari. Essa etapa terá início às 17h de sábado e previsão de término às 14h de domingo, dia 24. O desvio dos veículos que seguem no sentido Centro será realizado pelas duas faixas da pista central da via na pista no sentido oposto (Zona Oeste).