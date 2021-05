Novas imagens mostram ataque a mulheres executadas por engano em SP

Polícia analisa novas imagens que podem ajudar a identificar quem matou a diretora e a professora de uma creche em um ataque a um carro em Guaianases, zona leste de São Paulo, na segunda-feira (24). As informações são do R7.

Segundo a polícia, as vítimas estavam indo para o trabalho quando foram executadas. Foram ao menos 16 disparos. Os atiradores teriam confundido o carro das professoras com o carro de um empresário, dono de um posto de combustível da região, que estaria com alto valor em dinheiro no veículo, que é blindado. O objetivo dos criminosos era assaltá-lo.

Uma terceira pessoa estava no carro e conseguiu escapar dos tiros. Ela assegurou que os três homens armados com fuzis atiraram contra o automóvel.

