A Nasa divulgou nesta quinta-feira, 09, novas imagens do satélite Landsat 8 que mostram a destruição causada pelas chuvas no Rio Grande do Sul. A imagem inicial foi feita no dia 20 de abril, pouco mais de uma semana antes do início dos temporais no estado.

Até o momento, pelo menos 107 pessoas morreram em decorrência da tragédia, enquanto 132 continuam desaparecidas.

A Nasa também divulgou um comparativo entre o dia 20 de abril e 06 de maio. Confira: