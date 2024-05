Novas enchentes causam mais 66 mortes no Afeganistão

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/05/2024 - 9:39 Para compartilhar:

Outras 66 pessoas morreram devido às inundações na província de Faryab, no norte do Afeganistão, país atingido há semanas por fortes chuvas, anunciou neste domingo um porta-voz do governo local.

As fortes chuvas de sábado à noite em muitos distritos de Faryab “causaram a morte de 66 pessoas”, disse Asmatullah Muradi em um vídeo.

“Cinco pessoas ficaram feridas, oito estão desaparecidas e mais de 1.500 casas foram danificadas”, acrescentou o porta-voz.

Na província de Ghor, no oeste do país, as chuvas de sexta-feira causaram 55 mortes, segundo um balanço provisório, e mais de 3.000 casas foram destruídas.

Centenas de pessoas morreram na semana passada quando inundações repentinas devastaram a província de Baghlan, no norte, de acordo com o Programa Mundial de Alimentos e autoridades talibãs.

O Afeganistão, um dos países mais expostos às alterações climáticas, segundo os especialistas, tem sofrido fortes tempestades há semanas, após um inverno seco incomum e vários anos de seca.

