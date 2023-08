Novas chegadas deixam centro de migrantes sob pressão na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/08/2023 - 16:01 Compartilhe

LAMPEDUSA, 20 AGO (ANSA) – O centro de acolhimento de migrantes na ilha de Lampedusa, sul da Itália, permanece sob forte pressão neste domingo (20), após mais de seis desembarques durante a madrugada.

O chamado hotspot, que tem capacidade de acolhimento de apenas 350 pessoas, acumula 2.427 migrantes, incluindo 228 menores desacompanhados.

Entre os barcos resgatados ou atracados nas águas da ilha neste domingo estava um de madeira de 10 metros com 133 provenientes de Bangladesh, Egito, , Eritreia, Líbia, Síria e Somália a bordo.

O último desembarque ocorreu diretamente no continente: 12 tunisianos, incluindo um menor, que haviam saído de Djerba, desembarcaram em Molo Madonnina. Logo depois, foi ordenada a transferência de 1.100 migrantes.

Apesar da capacidade oficial do centro ter excedido, as autoridades italianas disseram no último sábado (19) que o local poderia receber até 3 mil migrantes depois que medidas de emergência foram implementadas. (ANSA).

