Novas aventuras

Estreia nesta segunda, 2, às 20h, no Cartoon Network, nova temporada de Trem Infinito: Livro Dois, que terá a apresentação de episódios duplos. Criada por Owen Dennis, série terá agora novos personagens vivendo muitas aventuras e tentando retornar para casa.

A continuação do seriado acompanha o reflexo de Tulip, que fugiu do mundo dos espelhos, e Jesse Cosay, um atleta de 14 anos do Arizona. Juntos precisam escapar da Polícia dos Espelhos. E terá ainda maratona especial no dia 7, às 12h, e dia 8, às 20h.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.