Novamente sem repetir escalação, Vasco tenta se afastar do Z4 Cruz-Maltino não usa o mesmo 11 inicial desde o início da Era Ramon Menezes no Cruz-Maltino. Henrique e Bruno Gomes estão fora da partida desta quarta-feira

Lesões, Covid-19, opção técnica ou tática do treinador. Um, duas ou mais. Seja a razão ou a quantidade que for, repetir a escalação de um jogo para o outro é artigo mais do que raro no Vasco. E vai se repetir nesta quarta-feira, quando o time de Vanderlei Luxemburgo vai encarar o Bragantino com duas modificações, pelo menos.

Na última rodada, Henrique foi expulso e Bruno Gomes recebeu o terceiro cartão amarelo da série. Com ambos suspensos, Neto Borges e Andrey devem voltar à equipe.

– Temos que confiar em quem entrar. Cumprir a missão que pede o professor. Futebol é entrar concentrado e dar o máximo. O mais importante é a confiança nos companheiros para termos um grupo forte – entende Leonardo Gil, um dos que deve ficar.

Especificamente Bruno Gomes, foi a grande novidade tática de Luxemburgo, que vai para a quarta partida desta segunda passagem. A ausência do volante – único primeiro volante do elenco – pode gerar alteração tática ou de performance, mas só quando a bola rolar será possível conferir.

Mas Luxa passa longe de ser o único treinador a ter sofrido com as baixas, ou ter promovido alterações em sequência. Desde o início do trabalho de Ramon Menezes, nos dois jogos pelo Campeonato Carioca do ano passado, o Vasco não repete o 11 inicial.

Mas se o time obtiver os três pontos nesta quarta-feira, diante do Red Bull Bragantino, ninguém vai reclamar.

