Novak Djokovic desiste de disputar Masters 1000 de Roma

O astro do tênis Novak Djokovic, longe de sua melhor forma, não participará do Masters 1000 de Roma, anunciaram os organizadores do torneio nesta terça-feira (29), menos de um mês antes do início de Roland Garros.

“Novak Djokovic anunciou que não participará do torneio na Itália de 2025”, disseram os organizadores da competição, que acontecerá de 7 a 18 de maio, sem oferecer mais explicações.

O sérvio, número cinco do mundo, foi eliminado na primeira rodada em seus dois últimos torneios, Monte Carlo e Madri, e deve competir em Roland Garros de 25 de maio a 8 de junho.

Djokovic, com 24 títulos de Grand Slam na carreira, não conseguiu voltar ao seu mais alto nível. No saibro, ele perdeu para o chileno Alejandro Tabilo (6-3 e 6-4) em Monte Carlo e para o italiano Matteo Arnaldi (6-3 e 6-4) em Madri.

Após sua eliminação, o tenista de 37 anos admitiu que “talvez” tenha jogado sua última partida na capital espanhola: “Não sei se voltarei”.

Os organizadores do torneio de Roma concluíram sua mensagem sobre a aposentadoria de Djokovic com um “Até o ano que vem, Nole”. O sérvio venceu a competição seis vezes, a última em 2022, mas sua última aparição no Foro Itálico, em 2024, foi marcada por um incidente.

Após sua vitória contra o francês Corentin Moutet na segunda rodada, ele foi atingido por uma garrafa que caiu da bolsa de um espectador para quem ele estava dando um autógrafo, e foi eliminado na rodada seguinte por Tabilo.

Desde que desistiu por lesão das semifinais do Aberto da Austrália, em janeiro, Djokovic disputou apenas cinco torneios e foi eliminado nas primeiras rodadas em quatro ocasiões. Ele chegou à final do Masters 1000 de Miami, mas não conseguiu conquistar seu 100º título na carreira ao ser derrotado pelo jovem tcheco Jakub Mensik.

jr/pm/das/aam/am