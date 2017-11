Novak Djokovic anuncia Radek Stepanek como novo membro de sua comissão técnica

O sérvio Novak Djokovic anunciou nesta quinta-feira que o recém-aposentado checo Radek Stepanek se juntará à sua equipe técnica e trabalhará ao lado do norte-americano Andre Agassi. “Estou muito animado com a ideia de começar a nova temporada com meu novo técnico. Estamos dispostos a conseguir grandes conquistas”, postou o tenista em seu Instagram.

Novak Djokovic deixou de disputar o segundo semestre da temporada de 2017 para se recuperar de uma lesão no cotovelo direito. Radek Stepanek será o quarto treinador na carreira profissional do sérvio. Ele começou com o compatriota Marian Vajda, depois veio o alemão Boris Becker e no final do ano passado anunciou Andre Agassi.

Radek Stepanek também comentou o novo cargo. “Me sinto honrado em ser o novo membro da equipe do Novak”, afirmou. “É um novo e empolgante desafio para mim. Acredito que nossa amizade fora da quadra e nossa visão similar vai transparecer nas quadras e teremos mais momentos memoráveis”, finalizou.

Andre Agassi seguirá na comissão técnica do sérvio em 2018. A expectativa é que Novak Djokovic ainda entre em quadra neste ano. Entre os dias 28 e 30 de dezembro deverá disputar o torneio de exibição em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos.