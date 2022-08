Novak Djokovic anuncia que não disputará US Open

admin3 25/08/2022 - 12:05 Compartilhe

ROMA, 25 AGO (ANSA) – O tenista Novak Djokovic anunciou nesta quinta-feira (25) que não disputará a próxima edição do US Open, já que está impedido de viajar para os Estados Unidos por não ter se vacinado contra a Covid-19.

O sérvio de 35 anos de idade publicou em suas redes sociais uma mensagem confirmando que não estará presente no Grand Slam norte-americano.

“Infelizmente, não poderei viajar para Nova York desta vez para o US Open. Obrigado aos meus fãs por suas mensagens de amor e apoio. Boa sorte aos meus colegas jogadores! Vou me manter em boa forma e com espírito positivo e esperar uma oportunidade de competir novamente. Até breve, mundo do tênis!”, comentou.

Tricampeão do US Open, Djokovic aguardou até o último momento uma mudança nas regras sanitárias que impõem a vacinação contra a Covid-19 para entrar em território norte-americano.

O ex-número 1 do mundo não competirá em dois dos quatro Grand Slams da temporada, após ter sido impedido de jogar na Austrália pela mesma razão. Dependendo do desempenho de seus concorrentes, Djokovic poderá despencar no ranking mundial.

Djokovic tem 21 títulos em Grand Slams em sua carreira, ficando à frente do suíço Roger Federer, que possui 20, e atrás apenas do espanhol Rafael Nadal, com 22. O sérvio tem nove taças no Aberto da Austrália, duas em Roland Garros, sete em Wimbledon e três no US Open. (ANSA).