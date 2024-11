Novak Djokovic anuncia Andy Murray como seu novo treinador

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/11/2024 - 15:50 Para compartilhar:

Novak Djokovic, tenista masculino com mais títulos de Grand Slam (24), atualmente número 7 no ranking da ATP, depois de uma temporada decepcionante, anunciou neste sábado (23) a contratação do ex-jogador britânico Andy Murray como seu novo treinador.

“Jogamos um contra o outro desde que éramos crianças. Foram 25 anos de rivalidade, de superação dos limites um do outro. Tivemos batalhas que estão entre as mais épicas do nosso esporte. Fomos chamados de revolucionários, temerários, disseram que estávamos fazendo história. Pensei que nossa história comum tivesse acabado, mas finalmente há um último capítulo. É hora de um dos meus adversários mais difíceis se juntar à minha equipe técnica. Bem-vindo, técnico Andy Murray”, declarou Djokovic em comunicado

“Estou muito feliz em contar com um dos meus maiores rivais do mesmo lado da rede que eu, desta vez como treinador. Quero muito começar a temporada com Andy e tê-lo ao meu lado em Melbourne, onde compartilhamos momentos excepcionais ao longo de nossas carreiras”, acrescentou o sérvio.

A parceria entre Djokovic e Murray, ambos de 37 anos, terá sua primeira fase na preparação para o Aberto da Austrália, onde ‘Djoko’ tentará levantar o troféu pela 11ª vez.

“Estou muito ansioso para estar do mesmo lado da rede” que Djokovic, reagiu Murray, que perdeu quatro finais em Melbourne para seu novo pupilo.

O escocês, cujos últimos anos de carreira foram prejudicados pelas lesões, não conseguiu recuperar seu melhor nível, depois de ter sido número 1 do mundo e conquistar o ouro olímpico nos Jogos de 2012 e 2016, além dos títulos do US Open (2012) e de Wimbledon (2013 e 2016).

Murray se aposentou oficialmente como jogador em agosto.

