Nova Zelândia vence Canadá por 1 a 0 no Mundial Sub-17

Canadá e Nova Zelândia entraram em campo pressionados. Os dois times tinham remotas chances de se classificar para as oitavas de final. Os dois precisavam vencer, se possível por goleada, para terem chance de continuarem na competição, pois o Mundial Sub-17 dá vagas para os quatro melhores terceiros colocados dos grupos.

Apesar do bom público, a animação em campo foi limitada, principalmente pela falta de técnica dos dois times, que desperdiçavam todas as chances.

Aos 27 minutos a torcida teve motivos para se levantar. Uma cobrança de falta da intermediária alterou o placar. Garbett chutou forte, a bola tomou um efeito e foi parar no canto do goleiro Himaras. Um golaço! Nova Zelândia 1 a 0. “Não tenho ideia de como fiz aquilo”, disse ao final do jogo Garbett.

O gol deu uma esperança aos kiwis de conseguirem a classificação para as oitavas de final como um dos repescados da competição: a Nova Zelândia tem 3 pontos e o saldo de menos 3 gols. Além da vitória desta noite, é preciso torcer por um empate entre Estados Unidos x Holanda (jogo do Grupo D), para que a Argentina vença o Tadjiquistão (jogo do Grupo E) e para que a Espanha não seja derrotada por Camarões (jogo também do Grupo E).

Pressionado, tendo que fazer dois gols, o Canadá acordou no 2º tempo e, aos 8 minutos, numa bonita tabelinha, Habibullah chutou e o goleiro Paulsen fez uma bela defesa, impedindo o empate. Mas, aos 10 minutos, não houve jeito. Nelson entrou na área e, de biquinho da chuteira, jogou no canto, impossível para o neozelandês defender. Quem o salvou foi o VAR (árbitro de vídeo), que determinou impedimento no lance.

O gol anulado fez o Canadá se esforçar ainda mais para conseguir, pelo menos, empatar o jogo. A equipe passou o restante do tempo tentando marcar um gol. Porém, atuando embolado pelo meio da área, os canadenses só facilitaram o trabalho dos neozelandeses, que fecharam a porta e concentraram todos os seus jogadores no campo de defesa.

Ficha técnica:

CANADÁ 0 x 1 NOVA ZELÂNDIA

Competição: Mundial Sub-17 (Primeira Fase – Grupo A)

Local: Estádio Bezerrão, Gama (DF)

Juiz: Mário Díaz (Paraguai)

Público: 1.154

Canadá: Himaras, Facchineri, Demian, Vellios (Kane) e Ferdinand; Priso, Pecile, Habibullah e Catavolo (Rea); Russell Rowe (Kerr) e Nelson. T: Andrew Olivieri.

Nova Zelândia: Paulsen, Naicker, Simpkin, Strong e O´Connor; Bright, Old, Stamenic (Hillis) e Jelacic (Hamilton); Garbett e Van Hattum (Randall). T: José Figueira.