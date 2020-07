Nova Zelândia suspende tratado de extradição com Hong Kong

SYDNEY, 29 JUL (ANSA) – O governo da Nova Zelândia anunciou nesta terça-feira (28) a suspensão do acordo de extradição de suspeitos ou fugitivos com Hong Kong como resposta à implementação da lei de segurança nacional no território semiautônomo chinês.

Com isso, a nação se torna a quinta a anunciar a medida, depois de Estados Unidos, Austrália, Canadá e Reino Unido. Os membros da aliança de Inteligência “Five Eyes” são os mais empenhados em retaliar a China por conta da mudança legislativa que, segundo eles, fere os direitos dos moradores do território e afeta o princípio “um país, dois sistemas”.

“A Nova Zelândia não pode confiar no fato de que o sistema judiciário de Hong Kong seja suficientemente independente da China”, afirmou o ministro das Relações Exteriores, Winston Peters, ao anunciar a suspensão do acordo.

Além disso, o titular da pasta anunciou outras mudanças e ressaltou que também as exportações militares e de tecnologia com Hong Kong serão realizadas nos mesmos protocolos adotados com Pequim. O Ministério ainda atualizou um alerta de viagem para seus cidadãos que pretendem ir para o território semiautônomo, destacando o quanto a nova lei pode afetá-los.

O embaixador chinês em Wellington, Wu Xi, afirmou que o governo chinês responderá formalmente as declarações de Peters.

No início de julho, quando o governo de Jacinda Ardern anunciou que estava analisando a possibilidade de suspender o acordo de extradição, a embaixada chinesa havia publicado um comunicado em que pedia que a Nova Zelândia “desistisse de interferir nos assuntos de Hong Kong e nos assuntos internos da China” e que “se abstivesse de prosseguir na estrada errada”.

– China anuncia resposta para países: No mesmo dia em que Wellington anunciou a suspensão do tratado, o governo chinês divulgou que também suspenderá os acordos de extradição de Hong Kong com Reino Unido, Canadá e Austrália por “intromissão em assuntos internos”.

“As ações erradas de Canadá, Austrália e Grã Bretanha na politização das cooperações judiciárias com Hong Kong afetaram seriamente as bases da cooperação. A China decidiu suspender os acordos de extradição […] bem como sua cooperação judiciária penal”, afirmou um dos porta-vozes do Ministério das Relações Exteriores, Wang Wenbin.

Em vigor desde 30 de junho deste ano, a nova lei de segurança nacional causou polêmica por aplicar novas penas e mudar o texto do que se considera crimes de subversão e secessão, bem como terrorismo e interferência de governos estrangeiros.

Os países acusam Pequim de impedir os protestos dos cidadãos por mais democracia no território e de cercear a liberdade de expressão. A acusação se justifica pelo fato do governo chinês poder instalar agências de segurança e inteligência que se submetem apenas a Pequim, não passando pelos órgãos de poder local.

Já a China diz que a lei moderniza e melhora a legislação de Hong Kong, que era muito vaga em relação a esses temas. (ANSA)

