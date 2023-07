Nova Zelândia e Austrália inauguram primeiro Mundial feminino em dois países

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/07/2023 - 15:50 Compartilhe

A Copa do Mundo Feminina começa nesta quinta-feira (20) na Austrália e na Nova Zelândia, com as seleções dos países-sede do torneio enfrentando, respectivamente, Noruega e Irlanda.

No jogo de abertura do Mundial, a Nova Zelândia recebe a Noruega às 19h locais (4h00 no horário de Brasília) no Eden Park de Auckland, um monumental estádio de rúgbi com capacidade para 50.000 espectadores que foi adaptado para sediar o torneio de futebol feminino.

Um pouco mais tarde, às 20h locais (7h00 de Brasília), a Austrália receberá a Irlanda no Stadium Australia, com capacidade para 83.000 pessoas, em Sydney, construído para os Jogos Olímpicos de Sydney-2000.

No primeiro duelo da data, as “Football Ferns” neozelandesas esperam que o apoio de sua torcida as ajude a superar os fracos resultados nas cinco Copas do Mundo femininas que disputaram e para avançar às oitavas de final do torneio.

Do outro lado estará a Noruega, que sonha em reconquistar a glória do passado no futebol feminino. As nórdicas foram campeãs em 1995, vice-campeãs em 1991, venceram as Olimpíadas de 2000 e a Eurocopa em 1987 e 1993.

Liderada em campo pela artilheira Ada Hegerberg, a Noruega é a favorita do Grupo A desta edição da Copa do Mundo, que inclui também Filipinas e Suíça.

No segundo jogo da rodada inaugural, as “Matildas” da Austrália esperam contar com sua superestrela Sam Kerr e com o incentivo dos seus torcedores para dar o pontapé inicial na sua caminhada rumo à segunda fase.

As australianas já estiveram em oito Copas do Mundo e seus melhores resultados são três classificações para as quartas de final: em 2007, 2011 e 2015.

Já a Irlanda faz sua estreia em uma Copa do Mundo, que pela primeira vez reunirá 32 seleções participantes, e tem como protagonista a capitã Kate McCabe, do inglês Arsenal.

O Grupo B do torneio também inclui o Canadá, time que luta pelo título, e a Nigéria.

