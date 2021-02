Nova Zelândia decreta lockdown em Auckland após 3 casos de Covid

ROMA, 14 FEV (ANSA) – A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, decretou neste domingo (14) um lockdown de três dias na cidade de Auckland após três casos de Covid-19 terem sido detectados. A medida entra em vigor à meia-noite desta segunda-feira (15).

O nível 3 de alerta colocará 1,7 milhão de pessoas em isolamento, com saídas permitidas apenas para atividades essenciais. As escolas ficarão fechadas e reuniões com mais de 10 pessoas estão proibidas no período, bem como será proibido deixar a cidade sem motivo justificado.

“Erradicamos o vírus uma vez e vamos fazer isso de novo”, disse Ardern ao anunciar o novo lockdown.

A Nova Zelândia é um dos melhores exemplos de contenção da pandemia do coronavírus Sars-CoV-2 no mundo, com atitudes rápidas e coordenadas do governo e a cooperação da população local. O país chegou a ficar dois meses sem registrar casos e os cidadãos estão vivendo “normalmente” suas vidas há meses.

Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, a nação contabiliza apenas 2.330 casos de Covid-19 e 25 mortes. (ANSA).

