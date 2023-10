Nova Zelândia abre urnas para eleições gerais

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/10/2023 - 19:01 Compartilhe

WELLINGTON, 14 OUT (ANSA) – As urnas foram abertas para as eleições gerais na Nova Zelândia na manhã deste sábado (14), ainda noite desta sexta-feira no Brasil.

O primeiro-ministro Chris Hipkins, do Partido Trabalhista, busca um terceiro mandato, com a esperança de derrotar a oposição liderada por Christopher Luxon, do Partido Conservador Nacional.

Hipkins assumiu o cargo de líder em janeiro, depois que sua carismática predecessora, Jacinda Ardern, renunciou.

As urnas foram abertas às 9h (17h da véspera em Brasília) e fecharão às 19h (3h em Brasília).

A Nova Zelândia tem leis rigorosas que regulam a cobertura da mídia e as campanhas políticas para evitar a influência sobre os eleitores.

Essas leis não permitem pesquisas de boca de urna. Portanto, o eleitorado não terá ideia do andamento do resultado até que os primeiros resultados sejam publicados após o fechamento das urnas.

De acordo com a Comissão Eleitoral do país, cerca de 3,5 milhões de pessoas se registraram para votar, das quais cerca de 1,2 milhão votaram antecipadamente. (ANSA).

