Nova versão de ‘Pinóquio’ estreia na Itália em dezembro

ROMA, 22 NOV (ANSA) – A nova adaptação de “Pinóquio”, clássico da literatura infanto-juvenil criado por Carlo Collodi (1826-1890), chegará aos cinemas da Itália em 19 de dezembro.

Dirigido pelo premiado cineasta Matteo Garrone, a produção tem o vencedor do Oscar Roberto Benigni no papel de “Geppetto” e Federico Ielapi na pele do boneco de madeira que sonhava em ser um menino de verdade.

O trailer evidencia o cuidado de Garrone na caracterização do cenário e dos personagens, algo já visto em “O Conto dos Contos” (2016). (ANSA)