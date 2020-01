De olho nas férias da garotada, a Nickelodeon estreia nesta sexta, 3, às 19h30, nova versão da série Tudo em Cima, que terá participação do trio Jonas Brothers. Seriado que animou os anos 1990 deu originem a Zoey 101, Kenan & Kel, The Amanda Show e The Nick Cannon Show. Entre os participantes da atração, Kel Mitchell, Lori Beth Denberg, Kane Brown, Ally Brooke, Ella Mai, JoJo Siwa.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.