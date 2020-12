Nova variante do coronavírus no Reino Unido se propaga acelerademente

Uma nova variante do coronavírus que foi descoberta no sul do Reino Unido está se espalhando de forma acelerada, informou neste sábado (19) o chefe da Autoridade Médica inglesa, Chris Whitty.

Whitty disse que o Reino Unido informou sua descoberta à Organização Mundial da Saúde (OMS).

O ministro da Saúde, Matt Hancock, anunciou na segunda-feira que cientistas identificaram uma “nova variante” no sul da Inglaterra que pode se espalhar mais rápido.

O Reino Unido vivenciou neste mês um aumento de casos e hospitalizações e o primeiro-ministro Boris Johnson fará uma coletiva de imprensa sobre a situação do vírus neste sábado à tarde.

Johnson parece disposto a anunciar novas restrições para viajar em Londres e no sudeste da Inglaterra durante as festas natalinas.

Na sexta-feira, o governo registrou 28.507 novos casos no Reino Unido e nesta semana os casos aumentaram em 40.9% em relação à semana anterior.

