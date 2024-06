Nova tragédia de migrantes deixa 50 desaparecidos na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/06/2024 - 9:01 Para compartilhar:

ROCCELLA IONICA, 17 JUN (ANSA) – Cerca de 50 pessoas estão desaparecidas após um barco de migrantes ter virado a cerca de 100 milhas náuticas (185 km) da costa da Calábria, no sul da Itália.

Um navio mercantil estava nos arredores e conseguiu resgatar 12 indivíduos, que foram transferidos para uma unidade da Guarda Costeira italiana.

O barco oficial levou os sobreviventes – incluindo uma grávida – para Roccella Ionica, na Calábria, bem como o corpo de uma mulher que morreu afogada na tragédia.

Segundo relatos dos náufragos, a embarcação de migrantes havia zarpado de um porto na Turquia, que não é o ponto de partida mais comum das “viagens da morte” no Mediterrâneo.

Desde o início do ano, a Itália já recebeu 23,7 mil deslocados internacionais por via marítima, sendo que quase todos eles partiram do litoral da Líbia ou da Tunísia, de acordo com o Ministério do Interior.

As principais nações de origem dos migrantes em 2024 são Bangladesh (4,8 mil), Síria (3,4 mil), Tunísia (3,1 mil), Guiné, (1,9 mil) e Egito (1,5 mil). (ANSA).