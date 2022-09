Nova terceira camisa do Fluminense vaza na internet antes do lançamento

admin3 05/09/2022 - 23:56 Compartilhe







A nova terceira camisa do Fluminense para a temporada vazou nas redes sociais nesta segunda-feira. Na internet, já circula a foto do uniforme, que será todo na cor grená e tem gola ‘V’. A informação foi dada inicialmente pelo jornal ‘O Globo’.

Produzida pela ‘Umbro’, a camisa também usa o escudo retrô. O novo uniforme foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do clube em reunião no último mês e deve ser utilizado pela primeira vez só no fim de setembro.

Em julho, o Fluminense já havia lançado também outra camisa, nas cores branca e cinza, em homenagem aos 120 anos do clube. Em quinto lugar no Brasileirão com 42 pontos, o Tricolor também está nas semifinais da Copa do Brasil.

