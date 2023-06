Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/06/2023 - 8:37 Compartilhe

A Globo divulgou que a nova temporada do reality show No Limite será gravada na Amazônia. As gravações já iniciaram, mas o elenco ainda não foi confirmado. Com previsão de estreia para julho, a emissora disse que o público pode esperar dinâmicas inéditas no programa. Charles foi o grande campeão na edição de 2022 e a ex-BBB Paula Amorim garantiu o prêmio em 2021.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias