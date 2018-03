Nova tempestade provoca cancelamento de centenas de voos em Nova York

Uma segunda tempestade de inverno em menos de uma semana na costa leste dos Estados Unidos provocou nesta quarta-feira o cancelamento de centenas de voos nos três grandes aeroportos de Nova York e sua área metropolitana.

O serviço nacional meteorológico prevê nevascas a tarde toda, com um acúmulo de 15 a 30 cm na cidade de Nova York, e de até 50 cm em algumas zonas do estado vizinho de Nova Jersey.

No início da manhã, hora local, 44% dos voos do aeroporto de Newark em Nova Jersey foram cancelados, assim como 42% dos voos no aeroporto de LaGuardia e 37% no aeroporto John F. Kennedy de Nova York, segundo o site especializado Flightaware.com.

Outra tempestade deixou na semana passada ao menos cinco mortos no noroeste dos Estados Unidos, principalmente por causa da queda de árvores, fortes nevascas, chuvas intensas e rajadas de vento que provocaram o cancelamentos de voos e saídas de trens.