Nova tecnologia estética ajudou mais de 4 mil mulheres a recuperar a autoestima

A tecnologia tem desempenhado um papel fundamental nessa história de sucesso, permitindo o desenvolvimento de procedimentos inovadores e a disseminação do conhecimento de forma ampla. O método Lipoice HD é um exemplo de como a tecnologia está transformando a área da estética, proporcionando resultados incríveis e elevando a autoestima das pessoas.

Em um mundo onde a busca por resultados rápidos e expressivos é cada vez mais comum, a esteticista e empresária Jéssica Silva desenvolveu um método revolucionário que já recuperou a autoestima de mais de 4 mil mulheres e se tornou um sucesso absoluto em suas clínicas.

Após nove anos de atuação na área da estética, ela percebeu que muitas de suas pacientes, principalmente aquelas no pós-parto, desejavam alcançar resultados significativos em um curto período de tempo, sem a necessidade de passar por cirurgias ou protocolos longos. Foi assim que ela decidiu desenvolver uma metodologia capaz de atender a essa demanda e proporcionar aos seus pacientes os resultados dos quais tanto sonhavam, em um período de 30 a 45 dias.

O método Lipoice HD é baseado principalmente na criolipólise, um procedimento que congela a gordura localizada, mas vai além disso. Dra. Jéssica afirma que o método também promove uma melhora significativa na flacidez da pele e na diástase muscular, proporcionando resultados impressionantes. O desenvolvimento dessa metodologia foi resultado de extensos estudos, revisões científicas e, acima de tudo, prática clínica. Dra. Jéssica leva muito a sério o atendimento aos seus pacientes, analisando cuidadosamente as possíveis variáveis de cada organismo para entregar os melhores resultados.

Além de esteticista e empresária, Dra. Jéssica Silva é palestrante, mentora e professora, tornando-se uma referência na área da estética. Com seus resultados impressionantes, ela já treinou mais de 900 profissionais da estética no Brasil e no exterior. Seu objetivo não é apenas ensinar uma técnica, mas proporcionar a outras profissionais da área uma vida abundante e próspera. Ela ressalta que, para ter sucesso nesse mercado promissor, é necessário mais do que ter equipamentos ou uma clínica bonita. Os profissionais da saúde estética precisam saber se posicionar nas redes sociais, compreender as necessidades de seus pacientes e levar seu negócio a sério, o que envolve habilidades de gestão.

O sucesso do método Lipoice HD tem sido reconhecido por diversos canais de comunicação e garante o sucesso das duas unidades das clínicas de Jéssica e seu esposo, Michael Silva. O casal planeja abrir novas clínicas em 2024 para atender a crescente demanda. E a boa notícia é que outros profissionais da saúde estética também têm a oportunidade de ter acesso a essa metodologia e alcançar sucesso profissional. A imersão que ensina todo o método Lipoice HD já tem agenda nas principais capitais do Brasil e conta com uma lista de espera para participação na seleção.

