Nova tabela do Imposto de Renda entra em vigor; veja o que muda e quem é isento

Começa a valer nesta quinta-feira, 1º de maio, a nova tabela do imposto de renda (IR), com a faixa de isenção progressiva mensal ampliada.

Com a nova tabela, estarão isentos de imposto de renda descontado em folha os trabalhadores com salário até R$ 2.428,80. Somado ao desconto simplificado de R$ 607,20, fica garantido que nenhum rendimento até dois salários mínimos mensais – ou R$ 3.036 – seja tributado a partir deste mês.

A nova tabela do imposto de renda também impacta quem ganha acima de dois salários mínimos. Como a tabela é progressiva e aplicada a todos os salários, as cobranças são escalonadas a cada intervalo salarial. Assim, na prática, todos os trabalhadores assalariados serão beneficiados e passarão a pagar um pouco menos de imposto. Saiba quanto você vai pagar a menos de imposto no salário.

Importante destacar que para efeitos da declaração de Imposto de Renda a ser feito neste ano nada mudará, uma vez que a atualização da tabela do IR só terá reflexo na declaração de ajuste do ano que vem.

As mudanças, contudo, ocorrem apenas nas duas primeiras faixas de cobrança. Os demais intervalos da tabela progressiva seguem com os mesmos valores inalterados desde 2015.

Veja abaixo a nova tabela:

Nova tabela mensal do Imposto de Renda

Base de Cálculo Alíquota Parcela a Deduzir do IR Até R$ 2.428,80 0 0 De R$ 2.428,81 até R$ 2.826,65 7,5% R$ 182,16 De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 15% R$ 394,16 De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 22,5% R$ 675,49 Acima de R$ 4.664,68 27,5% R$ 908,73

Limite mensal de desconto simplificado: R$ 607,20

A atualização da faixa de isenção era uma promessa da equipe econômica para voltar a garantir a manutenção do benefício tributário para quem ganha até dois salários mínimos (atualmente R$ 3.036). Em janeiro, o piso nacional subiu de R$ 1.412 para R$ 1.518.

No dia 14 de abril, o presidente Lula publicou uma Medida Provisória que ampliou a faixa de isenção da tabela progressiva mensal do Imposto de Renda.

As pessoas que ganham até dois salários mínimos já eram isentas no ano passado. No entanto, o governo precisou atualizar a tabela do IR em razão do reajuste do salário mínimo no início do ano e da sanção do Orçamento de 2025 no início do mês.

Além da faixa de isenção, a legislação que instituiu em 2023 a nova política de valorização do salário mínimo autoriza desconto de 25% sobre o valor de limite de isenção, no caso, de R$ 607,20. Somado aos R$ 2.428,80, o valor resulta em R$ 3.036 – equivalente a dois salários mínimos.

Já para 2026, projeto de lei enviado pelo governo para o Congresso amplia a faixa de isenção para quem ganha até R$ 5 mil por mês, uma promessa de campanha do presidente Lula. O projeto, no entanto, depende da aprovação nas duas casas legislativas para entrar em vigor no ano que vem.

A pedido de IstoÉ Dinheiro, o diretor de Impostos da BDO Brasil, Cleiton Felipe, calculou como ficam os descontos de IR com a nova tabela em diferentes faixas de salário. Felipe destaca que os cálculos das simulações não consideram os dependentes ou qualquer outra dedução além do INSS ou do desconto simplificado mensal.

Veja como fica o desconto de IR a partir de maio