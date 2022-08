Nova safra do Pronampe deve chegar a R$15 bi em breve, prevê Caixa Econômica

reuters 03/08/2022 - 17:12 Compartilhe

Por Aluisio Alves

SÃO PAULO (Reuters) – A nova rodada de desembolsos do governo federal por meio do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) deve chegar a 15 bilhões de reais em breve, disse nesta quarta-feira a presidente-executiva da Caixa Econômica Federal, Daniella Marques.

Criado durante a pandemia para ajudar pequenas empresas que ficaram sem capital de giro, o Pronampe teve uma nova rodada lançada em 25 de junho, com recursos canalizados por meio da Caixa Econômica e do Banco do Brasil.

“Só a Caixa já desembolsou 3,5 bilhões de reais”, disse Marques durante palestra em evento da XP. “Ao todo, o programa deve chegar a 15 bilhões de reais nas próximas semanas.”

Marques, que assumiu o comando da Caixa em julho, após seu antecessor, Pedro Guimarães, deixar o cargo sob acusações de assédio sexual contra funcionárias, disse também que planos de abertura de capital de unidades do banco estatal, como Caixa Cartões e Caixa Asset, estão congelados.

“A janela de mercado está fechada, o mercado deteriorou muito”, disse ela a jornalistas após a palestra.

A executiva afirmou ainda que está liderando mudanças na governança do banco para dificultar o uso da instituição para motivações políticas.

“Temos que descentralizar o poder do presidente do banco”, respondeu ela, ao ser perguntada se acha que a Caixa está protegida contra eventual uso de bancos públicos como instrumentos para acelerar a atividade econômica, assunto que tem sido presente entre candidatos às eleições presidenciais deste ano.

