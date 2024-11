Nova queridinha da TV Globo, Eliana seguirá no comando do ‘Saia Justa’ em 2025

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/11/2024 - 10:55 Para compartilhar:

Eliana, 52, a nova queridinha da TV Globo, já tem outro projeto anunciado na emissora para o próximo ano. A apresentadora continuará na formação atual do “Saia Justa”, da GNT, junto com Rita Batista, Bela Gil e Tati Machado. A informação é da coluna Play, do jornal O Globo.

A formação atual do programa da GNT fez bastante sucesso entre a direção, que decidiu renovar e manter as quatro mulheres para a nova temporada no ano que vem. Espera-se que a 24º edição estreie no segundo semestre de 2025.

+ Academia confirma ‘Ainda Estou Aqui’ como elegível ao Oscar

+ Esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel ‘aposenta’ muletas 45 dias após cirurgia

Ao que parece, a cantora que estreou na emissora global este ano já conquistou seu espaço. Desde que chegou, Eliana já foi confirmada em quatro projetos: “Saia Justa”, programa de variedades, “Vem Que Tem”, com ofertas da Black Friday, “The Masked Singer Brasil”, reality musical e a “Casa de Verão da Eliana”, um projeto que mostra suas férias no Rio de Janeiro com convidados especiais e que deve estrear em janeiro do próximo ano.

No reality musical, Ivete Sangalo deixa o posto de apresentadora para a Eliana, que vai comandar o especial de fim de ano e também a 5º temporada do programa, que estreia também em 2025.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)