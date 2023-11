Nova portaria do Ministério da Justiça permite entrada de garrafas d’água em shows no Brasil

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/11/2023 - 14:58 Para compartilhar:

O ministro da Justiça, Flávio Dino, divulgou por meio do X (antigo Twitter) na tarde deste sábado, 18, uma nova portaria editada pela pasta que começa a permitir a entrada de garrafas d’água em shows no Brasil.

“Essa é a Portaria editada pelo Ministério da Justiça, para cumprimento obrigatório e imediato. A equipe está se dirigindo ao local do evento de hoje para a notificação, além da publicação no nosso Site. A Secretaria Nacional do Consumidor também está informando ao Governo do Rio e à prefeitura da cidade”, escreveu o ministro.

Essa é a Portaria editada pelo Ministério da Justiça, para cumprimento obrigatório e imediato. Equipe está se dirigindo ao local do evento de hoje para notificação, além da publicação no nosso Site. A Secretaria Nacional do Consumidor também está informando ao Governo do Rio e à… pic.twitter.com/aUSfh4bB9S — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) November 18, 2023

Isso ocorreu após a morte de Ana Clara Benevides, de 23 anos, durante o show de Taylor Swift no Rio de Janeiro, na sexta-feira, 17. A jovem chegou a ser socorrida, mas sofreu duas paradas cardiorrespiratórias e não resistiu.

Além disso, o ministro Flávio Dino afirmou que o governo federal irá investigar as denúncias sobre falta de água potável para as pessoas que estavam no show, realizado nas dependências do Estádio Nilton Santos, conhecido como Engenhão.

O que diz a organização do evento

Por meio de uma publicação no X, a T4F, responsável pela organização do evento, informou que copos d’água lacrados e alimentos industrializados lacrados serão permitidos dentro do estádio.

“Também ressaltamos que a proibição de entrada de garrafas de água em estádios é uma exigência feita por órgãos públicos e que não realizamos a comercialização de bebidas e alimentos, sendo essa uma atribuição da administração do estádio”, completou.

Morte da fã

Ana Clara Benevides era natural de Sonora (MS) e estava na grade para assistir ao show quando desmaiou e precisou ser atendida por bombeiros.

A jovem frequentava a Universidade Federal de Rondonópolis (MT), da qual era diretora da atlética. A unidade de ensino lamentou a morte por meio das redes sociais.





