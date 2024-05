Nova plataforma busca engajar e acolher candidaturas pretas nas eleições

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/05/2024 - 16:05 Para compartilhar:

O projeto encabeçado pela deputada Estadual Monica Seixas, do Movimento Pretas do PSOL busca pessoas pretas, indígenas, LGBTQIA+, PCD e pardas interessadas em se candidatar na próxima eleição desde que estejam comprometidas com pautas relacionadas ao movimento Negro, como o Fim do Racismo Ambiental e Religioso, Melhorias na Educação, pelas Vidas Negras e LGTBQIA+, Atenção e estrutura nas periferias, mobilidade, fim da fome, entre tantas outras lutas.

O site visa ensinar candidaturas pretas a fazer financiamento coletivo, organizar sua agenda e comunicar suas lutas, gravação de vídeos, fotos, mexer em redes sociais, fazer divulgação da campanha, entender o calendário eleitoral e as burocracias mais difíceis.

Negros são a maioria no país, mas são a minoria nos lugares de liderança, recebem os menores salários, são 80% das vítimas de homicídio no país, e ocupam menos espaço na política, sendo menos de 15% no primeiro escalão dos governos estaduais, por exemplo.

O evento também será marcado pelo lançamento do documentário “Pretas”, que mostra a campanha eleitoral, que elegeu Monica Seixas – a terceira deputada negra da Alesp – e o Mandato Movimento Pretas do PSOL, na eleição de 2022.

“É com prazer que anunciamos a população esse lançamento, criamos um conteúdo exclusivo e especial para candidaturas pretas, levando em consideração nossas especificidades, também nos preocupamos em elaborar um conteúdo de campanha executável com pouco ou nenhum recurso financeiro. Esse espaço é para o povo Preto”, afirma Monica Seixas.

Serviço

Lançamento do Portal “Vem Ser Pretas” e do Documentário “Pretas”

Data: 9 de maio

Horário: A partir das 18h

Local: Fundação Lauro Campos – R. Silvio Sacramento, 146 – Pinheiros, São Paulo – SP (Próximo ao metrô Sumaré)