Nova pílula para perder peso ajuda a perder peso duas vezes mais rápido que Ozempic

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 19/03/2024 - 2:32 Para compartilhar:

Uma nova pílula para perda de peso fabricada pela farmacêutica Novo Nordisk, fabricante do Ozempic e do Wegovy, ajuda os pacientes a perder peso duas vezes mais rápido que as injeções de grande sucesso, anunciou recentemente a empresa.

A pílula, chamada amicretina, funciona de forma semelhante às populares injeções para perda de peso, imitando um hormônio natural, o GLP-1, que retarda a passagem dos alimentos pelo estômago, fazendo com que as pessoas se sintam saciadas por mais tempo.

No entanto, este medicamento também estimula um hormônio chamado amilina, que também reduz a fome e retarda o esvaziamento do estômago. A combinação de terapias parece torná-lo mais eficaz.

A medicação foi testada através de um ensaio controlado por placebo de três meses.

Os primeiros testes do medicamento mostraram que as pessoas perderam 13% do peso em três meses – mais do que o dobro da quantidade observada com Ozempic e Wegovy, afirmou a empresa. Aqueles que tomaram pílulas placebo perderam 1%.

Além da eficácia, os especialistas observaram que a opção de pílula também pode ser mais atrativo do que uma injeção para alguns pacientes.

No entanto, os especialistas observam que os ensaios curtos deixam dúvidas sobre a eficácia e segurança do medicamento a longo prazo.

Novo alertou que a amicretina pode apresentar efeitos colaterais como náuseas, vômitos e diarreia, semelhantes aos do Wegovy.

O fabricante do medicamento deverá iniciar um ensaio de Fase II no segundo semestre do ano, com resultados esperados para serem divulgados no início de 2026.

O anúncio promissor fez com que as ações da Novo Nordisk subissem mais de 8%, atingindo níveis recordes, ultrapassando a Tesla e a Visa e tornando-se a 12ª empresa mais valiosa.

Novo e Eli Lilly, os fabricantes de Mounjaro e Zepbound, tornaram-se líderes no mercado de medicamentos para obesidade, cujo valor estimado pelos analistas será de 100 bilhões de dólares até 2030.

Os medicamentos foram inicialmente criados para pessoas com diabetes tipo 2, mas tornaram- se amplamente utilizados como medicamentos para perda de peso e cresceram em popularidade tão rapidamente que a FDA anunciou a escassez quando o medicamento saiu das prateleiras.

Embora muitos tenham elogiado a eficácia dos medicamentos, descobriu-se também que os produtos apresentam uma longa lista de efeitos colaterais inesperados, incluindo gastroparesia ou “paralisia do estômago”, um efeito secundário pelo qual tanto a Novo como a Eli Lilly estão sendo processadas .

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias